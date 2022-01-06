Париж, 6 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии Юлиан Дракслер попал в сферу трансферных интересов каталонской «Барселоны». Об этом 6 января сообщило издание El Nacional.

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В текущем сезоне Юлиан Дракслер принял участие лишь в четырнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с немецким атакующим полузащитником, если поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с 3 января 2017 года. Парижский клуб заплатил «Вольфсбургу» 36 миллионов евро за трансфер немецкого футболиста.