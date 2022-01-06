Уфа, 6 января 2022, 18:04 — REGNUM В Башкирии по состоянию на 6 января общее число подтвержденных заражений коронавирусом достигло 123 179 случаев. За прошедший день выявили еще 229 носителей инфекции, публикует обновленные данные общероссийский оперативный штаб.
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За минувшие сутки выписаны 372 пациента, всего выздоровели с начала пандемии 113 435 человек.
Скончались от последствий заражения коронавирусом за последние 24 часа шесть жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4466 человек.
За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 5278 человек.
ИА REGNUM напоминает, в Башкирии свыше 800 млн рублей направили в 2021 году на стимулирующие выплаты медицинским работникам за вакцинацию и работу в ковидных госпиталях.
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