Уфа, , 18:04 — REGNUM В Башкирии по состоянию на 6 января общее число подтвержденных заражений коронавирусом достигло 123 179 случаев. За прошедший день выявили еще 229 носителей инфекции, публикует обновленные данные общероссийский оперативный штаб.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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За минувшие сутки выписаны 372 пациента, всего выздоровели с начала пандемии 113 435 человек.

Скончались от последствий заражения коронавирусом за последние 24 часа шесть жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4466 человек.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 5278 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Башкирии свыше 800 млн рублей направили в 2021 году на стимулирующие выплаты медицинским работникам за вакцинацию и работу в ковидных госпиталях.

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