6 января 2022 | Время чтения 9 мин

Сергей Пономарёв, , 18:53 — REGNUM Курильские острова — ключ к безопасности мореплавания и рыболовства в Охотском море, безопасности его побережья. По большому счёту — Курильские острова — это щит и российского Дальнего Востока.

Космоснимок оконечности острова Юрий с бухтами Вилкова и Иличева

Все 20-е и 30-е годы XX века Япония, обладая военными базами на Курилах, пользуясь слабостью советских пограничников, беспрепятственно под прикрытием своего военно-морского флота браконьерствовала в наших территориальных водах у побережья Камчатки.

Японский генеральный консул в Петропавловске-Камчатском, прежде чем прибыть в город, сначала на японском эсминце объезжал японские рыболовные базы на российском побережье, вмешиваясь в действия Рыбнадзора. А приехав, заявлял в беседе с председателем окружного исполкома: «Япония — страна рыболовная, СССР — скотоводческая, поэтому пусть русские занимаются на Камчатке скотоводством, оставив рыбу японцам». Или ещё более нагло: «Учёные утверждают, что Камчатка принадлежала Японии, правда, есть некоторые данные о принадлежности Камчатки к СССР».

Наглость подкреплялась делами. Радиостанции японских эсминцев и рыболовецких судов регулярно глушили радиосигналы Петропавловска и Усть-Камчатска. Вот строки из пограндонесения: «17 июля 1933 года в 21 час японский миноносец, стоявший у ворот Авачинской бухты, в течение 12 минут освещал прожектором район ворот Авачинской бухты. Одновременно производил пулеметную стрельбу».

Бухта Ильичева. Остров Юрий Малой Курильской гряды. Сахалинская область Российской Федерации. 2016 г.

© С. К. Бесков

Такое же положение было у берегов Сахалина и на Амуре, разделявшем нашу страну и захваченную японцами Маньчжурию.

Поражение в далёкой, казалось бы, Монголии, на Халхин-Голе, заставило в конце августа 1939 года японские краболовные суда в разгар лова массово бежать с Камчатки. Но вскоре всё началось снова.

Одним из условий вступления СССР в войну против Японии, развязавшей Вторую мировую войну на Востоке нападением на Китай в 1937 году, а затем в 1941 году на США и Великобританию, было возвращение южного Сахалина, утраченного Россией в 1905 году, и передача (по сути — тоже возвращение) Курильских островов, переданных по частям Японии по договорам 1855 и 1875 годов в обмен на снятие претензий на остров Сахалин.

Нарушив эти договоры нападением на Российскую империю в начале XX века, Япония осталась владельцем Курильского архипелага, но лишилась правовых оснований на его обладание.

Договоренность союзников о передаче Курильских островов Советскому Союзу была подписана 11 февраля 1945 года на Ялтинской (Крымской) конференции Сталина, Рузвельта и Черчилля.

9 августа 1945 года Советский Союз присоединился к Потсдамской декларации (ультиматуму союзников) и вступил в войну против Японии. Для освобождения Курил необходимо было прежде всего обезвредить укрепленные северные острова — Шумшу и Парамушир, где находились японские аэродромы и база ВМФ.

Карта острова Юрий с координатами бухт Вилкова и Ильичева

Несмотря на заявление императора и японского правительства о принятии условий капитуляции, японская военщина продолжала сопротивление.

18 августа началась Курильская десантная операция. Силы десанта были примерно равны силам обороняющихся, хотя по военным канонам необходимо было иметь 3−4-х кратное преимущество у наступающих. Возможностей для усиления десант, вышедший из Петропавловска-Камчатского, практически не имел, а японцы обладали возможностью с соседнего Парамушира удвоить — утроить оборону Шумшу. Преимущество советской авиации нейтрализовала плохая погода. На стороне обороняющихся японских войск были: годами созданная фортификация, отличная противодесантная оборона, нанесшая большие потери советским войскам, танковый полк. Наши десантники танков не имели.

После нескольких дней упорных боёв японские войска на Шумшу и Парамушире капитулировали.

Успешные Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операция дали возможность образовать на освобожденных территориях Южно-Сахалинскую область Хабаровского края РСФСР, вошедшую 2 января 1947 года в состав новой самостоятельной российской Сахалинской области в ее современных границах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября установлено как день всенародного торжества — День Победы над Японией. Медалью «За победу над Японией» награждено более 1,8 миллиона человек. Более 90 человек стали Героями Советского Союза за советско-японскую войну 1945 года.

Среди имен героев выделяются величием самопожертвования имена двух военных моряков — старшины Николая Вилкова и краснофлотца Петра Ильичёва.

Вилков, а следом за ним Ильичев, 18 августа 1945 года в ходе освобождения Курильских островов при штурме высоты 171 на острове Шумшу закрыли своими телами амбразуры японского дота и обеспечили выполнение боевой задачи ценой своих жизней.

Каковы биографии героев?

Вилков Николай Александрович родился 9 декабря 1918 года в семье крестьянина в селе Ильинское Заволжского района Ивановской области. Русский. Детские годы прошли в городе Наволоки Ивановской области.

В 1939 году окончил Горьковский речной техникум. Получил диплом судоводителя. Работал помощником капитана парохода «Максим Горький» Восточно-Сибирского речного пароходства. С декабря 1939 года — в Военно-морском флоте.

Вилков Николай Александрович (9.12.1918-18.08.1945), военный моряк, старшина первой статьи, Герой Советского Союза (14.09.1945, посмертно)

Участник советско-японской войны 1945 года. Боцман плавбазы «Север» (Петропавловская военно-морская база, Тихоокеанский флот) старшина 1-й статьи Вилков 18 августа 1945 года в составе десанта освобождал северо-курильский остров Шумшу от японских захватчиков. В бою была отбита контратака противника, уничтожено 17 японских танков. Но когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и матрос Пётр Ильичев подползли к дзоту и забросали его гранатами. Когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда Вилков и Ильичев закрыли своими телами амбразуры вражеского дзота.

Похоронен на острове Шумшу (Северо-Курильский район Сахалинской области). Награжден орденом Ленина, медалью Золотая Звезда и званием Герой Советского Союза (14 сентября 1945 года, посмертно).

Пётр Иванович Ильичев родился 27 января 1927 года в селе Пугачёвка Новоомского района Омской области. Окончил четыре класса школы. Работал помощником тракториста в колхозе. Отец Петра в начале Великой Отечественной войны погиб на фронте. Петр обратился в военкомат с просьбой зачислить его в ряды Красной армии, отправить в действующие войска. Из-за молодости ему в этом было отказано. Он повторно обратился с просьбой и был в ноябре 1944 года добровольно призван в Тихоокеанский флот (ТОФ), направлен для прохождения службы в Петропавловскую военно-морскую базу (ПВМБ) Тихоокеанского флота. Окончил объединенную школу учебного отряда ТОФ. Служил рулевым на сторожевом катере СК-253 6-го дивизиона сторожевых кораблей ПВМБ.

15 августа 1945 года началось формирование батальона моряков в передовой отряд десанта. Катер, на котором служил Ильичёв, к операции не привлекался, и матрос дважды настоятельно просил командование зачислить его в состав десантного батальона. Во время перехода морем к месту высадки Петр писал матери: «Сегодня мы идем в бой, не беспокойтесь, за меня краснеть не будете. Я с честью выполню свой долг перед любимой Родиной, и клятву, которую дал перед боем, сдержу до конца».

Ильичев Пётр Иванович (27.01.1927 — 18.08.1945), военный моряк, краснофлотец, Герой Советского Союза (1 сентября 1958 г., посмертно)

18 августа 1945 года, используя внезапность, передовой отряд десанта застал противника врасплох, но враг опомнился и начал отчаянно сопротивляться. Отбив контратаки, десантники достигли подножия стратегически важных для Шумшу высот 165 и 171, где и произошло решающее событие боя.

Бой у высот потребовал наивысшего напряжения моральных и физических сил. Когда старшина первой статьи Николай Вилков закрыл амбразуру вражеского дота, японские пулеметы на некоторое время замолчали, морские пехотинцы возобновили атаку, но заговорил второй пулемет двухамбразурного дота, прижимая десантников к земле. И тогда бросил гранату оказавшийся ближе всех к доту 18-летний матрос Пётр Ильичев, затем он упал на амбразуру, закрыв ее своей грудью, после этого пулемет замолчал навсегда.

Героический поступок Петра Ильичева сохранил жизнь сотням десантников и обеспечил успех наступления.

За проявленное мужество и героизм Петру Ивановичу Ильичеву 1 сентября 1958 года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен герой, как и Н. Вилков, на острове Шумшу (Северо-Курильский район Сахалинской области).

Памятник П. И. Ильичеву на острове Шумшу

В канун 75-летия со дня образования Сахалинской области РСФСР/Российской Федерации правительство России удовлетворило предложение общественности, поддержанное Сахалинской областной Думой, о присвоении двум ранее безымянным бухтам во внутренних водах Российской Федерации на острове Юрий Малой Курильской гряды в акватории Тихого океана наименований «Вилкова» и «Ильичева».

Распоряжение правительства 18.12.2021

Бухта Вилкова находится на северо-восточной стороне острова Юрий Малой Курильской гряды (Сахалинская область) к юго-востоку от мыса Северный в пределах внутренних морских вод Российской Федерации. Координаты бухты Вилкова: 43° 26.3' С. Ш.; 146° 06.0' В. Д. Бухта соседствует с бухтой Ильичева. Координаты бухты Ильичева: 43° 26.2' С. Ш.; 146° 06.2' В. Д.

Космоснимок оконечности острова Юрий с бухтами Вилкова и Иличева

Обследованы бухты в сентябре 2016 года экспедицией Русского географического общества (С. К. Бесков, С. А. Пономарёв). Предложения по имянаречению безымянных бухт были направлены в Сахалинскую областную Думу, которая с ним согласилась. Росреестром дано положительное экспертное заключение, а правительством РФ 18 декабря 2021 года названия бухтам присвоены опубликованным распоряжением правительства №3702-р.

Бухта Ильичева. Остров Юрий Малой Курильской гряды. Сахалинская область Российской Федерации. 2016 г © С. Пономарёв

Наибольшая роль в инициативе по имянаречению бухт принадлежит сахалинским отделениям Русского географического общества, Российского военно-исторического общества и Общероссийского Движения поддержки Флота — известным патриотическим организациям, созданным как в имперское время (РГО — 1845 г.), (РВИО — осн. 1907 г., возобн. — 2012 г.), так и во время цивилизационного перелома (ДПФ — 1991 г.).

Память о героях — Николае Вилкове и Петре Ильичеве — в разных формах (памятники, названия улиц, мемориальные доски) сохраняется по месту их рождения, службы и гибели.

Владивосток, мемориальная доска на доме 32 на ул. Ильичева

В столице Сахалинской области — городе Южно-Сахалинске — на площади Славы в Аллее Героев установлены их бюсты. Появление фамилий Вилкова и Ильичева на картах Сахалинской области справедливо по отношению к морякам — десантникам, отдавшим свои жизни за освобождение Курильских островов, и должно упрочить благодарную память потомков.

Памяти много не бывает.