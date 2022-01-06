Москва, , 17:50 — REGNUM В Казахстан прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об этом 6 января сообщили в Минобороны РФ.

Российские миротворцы Mil.ru

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Как уточнили в российском оборонном ведомстве, подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки «Чкаловский», Ивановского соединения ВДВ — на аэродром «Иваново-Северный», Ульяновского соединения ВДВ — на аэродром «Ульяновск-Восточный», где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

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