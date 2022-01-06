Краснодар, , 17:48 — REGNUM Модернизацию 55 котельных провели на территории Краснодарского края в 2021 году, сообщили 6 января в пресс-службе администрации края. В том числе 34 объекта были модернизированы за счёт частных инвестиций.

Котельная Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В 2021 году за счет средств теплоснабжающих предприятий в крае модернизировали 19 котельных, 15 — в рамках концессионных соглашений в Ейском, Успенском, Кущевском районах и городе Горячий Ключ. Еще 21 объект обновили за счет краевых и муниципальных средств», — сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий.

В минувшем году полностью прошли процедуру согласования восемь концессионных соглашений в отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ленинградском, Славянском, Апшеронском, Новопокровском, Тихорецком районах. Два соглашения уже подписаны, по шести завершены конкурсные процедуры, также две концессии находятся в завершающей стадии конкурсов. Общий объём инвестиций в отрасль в рамках данных концессий оценивается в более чем 2,4 млрд рублей.