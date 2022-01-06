Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила ремонтные работы, связанные с устранением дефекта тепломагистрали «Пороховская» в Невском районе Северной столицы.

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«Теплосеть» планировала завершить работы по ремонту и диагностике тепломагистрали к 19:30 мск 6 января, однако компании удалось закончить работы раньше срока на четыре часа.

Напомним, из-за аварии на тепломагистрали от теплоснабжения было отключено несколько сотен домов Невского и Красногвардейского районов. Теплоснабжение в жилых домах восстановлено.

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