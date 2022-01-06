Пекин, 9 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая объявила 9 января желтое предупреждение в связи с сильным туманов в некоторых регионах страны, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР В тумане

В дневное время 9 января густой туман охватил некоторые районы провинций Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Сычуань, Шэньси и Хубэй, сообщает Национальный метеорологический центр Китая. Видимость в некоторых пострадавших районах упала до менее чем 50 метров, сообщили в центре.

Водителям рекомендовано снижать скорость движения, в то время как аэропорты, автострады и порты должны принимать соответствующие меры безопасности.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о суровых погодных условиях с цветовой кодировкой, причем наиболее серьезной является красный код, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степень угрозы.