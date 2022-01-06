Москва, 6 января, 2022, 17:42 — ИА Регнум. По просьбе властей Казахстана были направлены в страну миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 6 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Речь идёт о коллективных миротворческих силах ОДКБ, — отметила дипломат. — Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана».

Как сообщало ИА REGNUM, в ОДКБ за помощью в связи с охватившими Казахстан беспорядками ранее обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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