Краснодар, 6 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Около 140 тысяч туристов отдыхают на курортах Краснодарского края, об этом 6 января сообщили в пресс-службе администрации региона.

Красная-поляна.рф Канатная дорога

«Сегодня на курортах нашего края отдыхают 140 тысяч туристов. При этом около 100 тысяч в Сочи. Традиционно наибольшей популярностью в зимний период пользуется горный кластер. Пока итоги подводить рано. Праздничные дни еще продолжаются», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Отметим, что в Сочи действует краевой оперативный штаб, который возглавляет первый вице-губернатор Игорь Галась. Для безопасности и комфорта жителей и гостей все службы и ведомства работают в круглосуточном режиме.