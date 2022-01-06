Екатеринбург, 6 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Бывший глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин скончался. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Марина Каширская ИА REGNUM Свеча

Мишарин родился в 1959 году. Район он возглавлял в 2008—2021 годах. А перед этим с 1992 года он являлся заместителем главы администрации Чкаловского района.

При нём на территории района были введены в эксплуатацию две станции метро, создан новый жилой микрорайон Солнечный, а вдоль улицы Юлиуса Фучика проложена трамвайная ветка.