6 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Оксана Переможенко, , 18:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене. Об этом сообщил адвокат экс-президента Украины Игорь Головань.

Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас наложили арест на всё имущество Петра Алексеевича», — приводит слова адвоката Порошенко РИА Новости.

Данную информацию также подтвердили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины. Арест наложили на объекты недвижимости, корпоративные права и так далее.

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», «Бородатая бабушка», «Новое издание». Многие указали на то, что, вероятнее всего, Порошенко переписал немалую часть своего имущества на родственников. Иные считают, что украинские власти пойдут на попятную и отменят решение об аресте имущества Порошенко.

«О! Это интересно! Неужели?» — усомнилась Таисия.

«Так он вроде переписал уже всё давно на сыновей», — добавил Никита.

«Как арестуют, так и вернут. Плевать на клоунов», — пишет один из комментирующих.

«Сейчас поедет пиндосам на мозги капать», — с сарказмом написал Александр К.

«А у него ничего и нет. Он нищий!» — иронизирует Max M.

«Огласите, пожалуйста, весь список имущества!» — призвал Олег.

«Я думаю, эта игра идёт по согласованию с вэлыкими (большими. — О. П.) друзьями (вероятно, речь о США. — О. П.). Пострадает только в очередной раз обманутый народ», — добавил Oleksii H.

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так по делу о госизмене должен быть арест фигуранта, а не его имущества», — отметил Александр Б.

«Да не тронет его Зеля (Зеленский. — О. П.) они же союзе. Кто за проамериканские законы голосовать будет, ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь». — О. П.)? Нет, Педро трогать нельзя», — пишет Димон.

«5% его денег арестовали. Теперь Петя будет ныть о предвзятости правосудия и этим оправдывать бессмысленность его возвращения на Украину», — отреагировал Леонид.

«Да он уже всё на родственников переписал», — написала Nora.

«Как только рейтинг Петра перегнал рейтинг Зели, так сразу отжим имущества», — отметил Борис.

«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три куртки», — смеется Наталия, приводя цитату из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Исковые требования Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

«Он своё имущество давно уже вывез в Испанию, будучи ещё президентом», — считает Toma.

«Дали повод не возвращаться: денег на билеты нет», — с сарказмом пишет Татьяна Г.

«Пока Пети нету на Украине, они его могут даже побить», — пошутил Серж Ч.

«Сейчас узнают, что он не успел всё переписать на других, и отменят арест. А когда перепишет всё, опять арестуют», — иронизирует Роман Щ.

«Это всё… спектакль!!! Таким образом Пете накручивают рейтинг», — считает V V.

«А как же офшоры?» — задался вопросом Yevhen V.

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