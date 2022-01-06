Минск, 6 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Более 3 млн 861 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии, еще более 4 млн 915 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины. Об этом 6 января сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

Mil.ru Вакцинация

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Так, в Минске полный курс вакцинации прошли более 775,2 тыс. человек, в Могилевской — более 467,9 тыс., в Гродненской — более 468,9 тыс., в Гомельской — более 639,1 тыс., в Брестской области — более 499,5 тыс. человек, в Витебской — более 429,6 тыс., в Минской — более 487,9 тыс.

Отмечается, что более 3,7 тыс. подростков 12−17 лет получили одну дозу вакцины.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что общее число выявленных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1400 и достигло 704 907.