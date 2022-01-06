Москва, 6 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Госдуме назвали необоснованным мнение, что протесты в Казахстане затеяны, чтобы ослабить позиции России на переговорах с США и НАТО по безопасности.

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Высказывается небезосновательное мнение, что казахский майдан затеян, чтобы ослабить позиции Москвы на переговорах по безопасности с США и НАТО. Если это так, то организаторы просчитались», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Парламентарий полагает, что столь яркая демонстрация солидарности в ОДКБ только заметно укрепит позиции России на предстоящих переговорах.

«Все-таки первая в истории миротворческая операция ОДКБ», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Казахстана запросил помощи у стран ОДКБ.