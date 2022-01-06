Воронеж, , 17:24 — REGNUM Движение автотранспорта будет перекрыто на улице Освобождения Труда в Воронеже с 22:00 6 января до 6:00 7 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

Меры приняты в связи с проведением богослужения в праздник Рождества Христова. Движение будет закрыто на участке от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пролетарской.

Также с 18:00 6 января до 8:00 7 января будет запрещена парковка автомобилей на участках проспекта Революции (от дома №14 до улицы Феоктистова), а также улицах Фридриха Энгельса (от дома №8 до дома №12) и — Орджоникидзе (от дома №8 до дома №18).