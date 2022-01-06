Афины , , 17:22 — REGNUM Разработка проекта нового газопровода Греция — Болгария будет ускорена, заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов, 6 января передает Болгарское национальное телевидение.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы межсетевое соединение было построено быстрее. Цель — завершить строительство трубопровода к июлю 2022 г. Министр намекнул, что причиной задержки газопровода являются экономические интересы, пишет ИА Красная Весна.

Проект снова стал популярным после того, как 21 декабря госкомпания «Булгаргаз» обратилась в агентство национальное безопасности по поводу утечки информации о контракте на поставку газа из Азербайджана.

Ранее о возможном нарушении компания была уведомлена международным консорциумом, который занимается добычей и поставкой газа с месторождения Шах Дениз 2.

Из-за задержки строительства газопровода между Грецией и Болгарией азербайджанский газ не может поставляться в Болгарию.

Идея создать новое газовое соединение между Болгарией и Грецией возникла после газового кризиса января 2009 г.