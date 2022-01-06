Воронеж, 6 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Работа одного троллейбусного маршрута приостановлена в Воронеже с 6 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус на улицах Воронежа

Речь идёт о маршруте №11 «ВАСО — Северо-восточный район (ост. «Школа»)». Причина его временной приостановки — восстановление опоры контактной сети на Ленинском проспекте, повреждённой в результате автоаварии 5 января.

«Для этого контактная сеть должна быть обесточена, поэтому с 6 января 2022 года и до устранения проблемы движение троллейбусного маршрута №11 «ВАСО — Северо-восточный район (ост. «Школа»)» приостановлено», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что всего на территории Воронежа, с учётом временно приостановленного маршрута №11, действует четыре троллейбусных маршрутов.