Рига, 6 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рождество

Пятница, 7 января, православное Рождество православных и старообрядцев, можно использовать как выходной день в латвийском городе Резекне, об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на решение городской думы.

Отмечается, что работники думы и муниципальных учреждений могут не выходить в этот рабочий день по всей остальной Латвии на работу. Порядок, позволяющий использовать 7 января в качестве выходного, принят с учетом возможностей, предусмотренных в Законе о труде и стал в этом городе традицией. Тем, кто 7 января собирается отдыхать, придется позже отработать, отметили в информагентстве.

Национальный парламент Латвии Сейм ранее неоднократно отклонял предложение сделать православное Рождество в стране официальным праздником.

Резекне — город на востоке Латвии, седьмой по числу населения (27 000). Русские, украинцы и белорусы составляют порядка 45% его жителей.