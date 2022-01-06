6 января 2022 | Время чтения 4 мин

Волгоградская область в 2021 году била ковид-рекорды, теряла чиновников, спортивную репутацию и уникальные архитектурные объекты. Об основных событиях года в материале ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина, , 18:19 — REGNUM В 2021 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впервые провёл «прямую линию» с жителями. Более трёх часов глава региона рассказывал о достижениях и планах, а запомнился всем его неожиданно нецензурный ответ про транспортную доступность острова Сарпинский в Волгограде.

Мамаев курган, Волгоград Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Погорели на машине

Элитная иномарка стоила карьеры руководителям региональных управлений Росимущества и Службы судебных приставов по Волгоградской области — Юрия Ефимова и Владимира Евстигнеева подозревают во взяточничестве. Задержания высокопоставленных чиновников прошли в январе, следствие считает, что главный судебный пристав Евстигнеев решил купить арестованный в рамках исполнительного производства дорогостоящий автомобиль через подставное лицо. Посредником в переговорах и получении денег выступил глава Росимущества Ефимов. При этом комиссионный сбор за иномарку коррупционеры требовали заплатить директору специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества.

Новый мэр Волгограда

В сентябре глава Волгограда Виталий Лихачёв сложил свои полномочия и перешёл на работу в Государственную думу — он был третьим кандидатом в региональном партийном списке «Единой России» на выборах депутатов Госдумы 17−19 сентября 2021 года. Партия набрала 58,44% голосов. За «системную последовательную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству, созданию современных разноплановых городских общественных пространств» губернатор Андрей Бочаров предложил присвоить Виталию Лихачёву звание «Почетного гражданина города-героя Волгоград».

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На должность главы города был объявлен конкурс, документы подали семь кандидатов. Ко второму туру претендентов осталось трое, и в ноябре новым главой Волгограда на внеочередном заседании городской думы избрали Владимира Марченко, назначенного на должность и. о. мэра с поста заместителя губернатора Волгоградской области.

Здание мельницы Гергардта A.Savin

Архитектурные потери и приобретения

В марте из-за сильного ветра мельница Александра Гергардта лишилась кирпичной кладки фронтона, где была высечена фамилия владельца. Здание, разрушенное в дни Сталинградской битвы, входит в состав одноимённого музея-заповедника. Мельницу со времён войны не восстанавливали в назидание потомкам, однако о необходимости консервации памятника историки говорили ещё с 2012 года.

Эксперты-реставраторы обследовали здание, по оценке Министерстве культуры РФ, на первоочередные противоаварийные работы на мельнице было необходимо 15 млн рублей.

Проверку мер сохранности исторического памятника проводила и прокуратура. По итогам проверки суд обязал Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» принять меры к консервации объекта культурного наследия.

Кинотеатр «Юбилейный», который с 1997 году имеет статус объекта культурного наследия, и занимаемый им земельный участок в Волгограде Арбитражный суд региона изъял у собственника ООО «Плюс». Здание решено продать с публичных торгов.

Кинотеатр «Юбилейный» Цитата из видео «Кинотеатр «Юбилейный» Youtube.com

Лишился областной центр и старейшего стадиона «Трактор». Его построили в 1931 году, стадион был разрушен во время Сталинградской битвы, а в 1950-х годах во время восстановления объекта пред ним построили проходные, являющиеся ныне памятником архитектуры регионального значения. В администрации города пообещали отреставрировать входную группу, а на месте «Трактора» построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Повезло в 2021 году скульптурам львов, установленных на парковой лестнице Нового экспериментального театра, и зданию Театра юного зрителя в Волгограде. Их капитально ремонтируют. А в некогда лучшем кинотеатре города «Победа» проведут масштабную реконструкцию и к 2023 году власти пообещали разместить там Дом детства с современным кукольным театром. Здание построено в самом конце XIX века для ремесленного училища, восстановлено после Сталинградской битвы, открыто как кинотеатр в 1948 году и пустует с 2018 года.

В сентябре Волгоградская область стала одной из федеральных площадок празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. К юбилейной дате воссоздали утраченный в 1932 году в Волгограде собор, строительство которого начали в 2016 году, исключительно на народные пожертвования. На прилегающей к храму территории площадью 1,7 га теперь разбит Александровский сад. В нём расположились сухой фонтан, амфитеатры и скамейки с беседками.

Музыкальный телевизионный проект к 800-летию Александра Невского в Волгограде, 2021 год Volgograd.ru

На торжественное освящение престолов храма пригласили предстоятеля РПЦ Кирилла, он также возглавил крестный ход вокруг храма и провёл здесь первую литургию. В дар воссозданному храму патриарх передал свой старинный келейный образ Александра Невского, созданный ещё до революции.

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Спортивный провал

Главным спортивным разочарованием для волгоградцев стали футболисты «Ротора». К началу 2021 года команда получила право вернуться в Премьер-лигу, однако, проигрывая матч за матчем, в итоге заняла 17-е место в турнирной таблице и вылетела обратно в ФНЛ.

За год в «Роторе» сменилось четыре главных тренера: в марте покинул пост Александр Хацкевич, ему на смену на два месяца пришёл Юрий Батуренко, в мае футболистов возглавил Дмитрий Хохлов, а в декабре главным наставником был назначен Артём Куликов.

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В 2022 год Волгоградская область вступила с новыми увеличенными на 6,5% тарифами на услугу по обращению с ТКО, возросла плата за капремонт, в Волгограде на пять рублей подорожал проезд в общественном транспорте, а зарплату чиновников региона проиндексируют на 4%.