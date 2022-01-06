Таллин, , 17:08 — REGNUM Эстонский союз электронной торговли подписал договор о сотрудничестве с одним из крупнейших в мире интернет-магазинов eBay. Об этом сообщил пресс-релиз эстонской организации.

Интернет-торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что соглашение позволит входящим в союз предприятиям получать бесплатную помощь непосредственно от eBay для развития бизнеса и продажи товаров 154 млн покупателям eBay по всему миру.

Подчеркивается, что eBay охватывает 190 рынков по всему миру, ежедневно в eBay совершают 250 млн покупок. Присоединиться к соглашению можно бесплатно, однако для этого эстонской фирме потребуется членство в Союзе электронной торговли.

«Бесплатная программа обучения и маркетинговая поддержка поможет тысячам наших малых предприятий и интернет-магазинов начать продажу своих товаров за границу и в несколько раз увеличить обороты», — отметил исполнительный директор союза Тыну Вяэрт.

Эстонский союз электронной торговли — это созданная в 2008 году зонтичная организация, в которую входят около 450 компаний.