Минск, 6 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета коллективной безопасности, о переброске коллективных миротворческих сил в Казахстан.

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«Зась проинформировал о ситуации в Казахстане и о ходе реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время военно-транспортными самолётами ВКС РФ идёт переброска миротворческих контингентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

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