Турин, Италия, 6 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Сегодня, 6 января, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» состоится центральный матч 20-го тура итальянской Серии А 2021/22 «Ювентус» — «Наполи». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

После девятнадцати сыгранных туров «Наполи» Лучано Спаллетти с двенадцатью победами и 39-ю очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус», набрав 34 очка, расположился двумя позициями ниже.

В этом матче за «Ювентус» не смогут сыграть защитники Данило и Леонардо Бонуччи, которые продолжают восстанавливаться от повреждений. Три игрока «Наполи» (Калиду Кулибали, Адам Уна, Андре-Франк Замбо-Ангисса) пропустят встречу, так как были вызваны в свои национальные сборные на Кубок африканских наций.