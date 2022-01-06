Курган, , 17:00 — REGNUM Житель рабочего поселка Мишкино Курганской области попался на применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

Sledcom.ru

По данным следствия, 4 января 32-летний пьяный гражданин управлял автомобилем, не имеющим государственных регистрационных знаков, и попал в поле зрения дежурного экипажа ДПС. Он попытался скрыться, а когда его всё же остановили, то ударил инспектора ногой в область груди.

Противоправные действия пресекли находящиеся рядом сотрудники полиции. Установлено, что ранее он был судим, а также состоит под административным полицейским надзором.