Таллин, 6 января, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В светлый праздник Рождества Христова православные жители Эстонии могут поделиться своей верой в Христа и надеждой на лучшее с теми, кто такой веры не имеет и кто наполнился пессимизмом. Об этом говорится в Рождественском обращении Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, главы Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦМП).

Pravoslavie.ru Рождество Христово

В своем обращении к прихожанам он подчеркнул: «К сожалению, все, происходящее сегодня, может показаться непосильным бременем, может сменяться не укреплением веры, а жалобами и обвинениями. Человек забывает, что всякая скорбь должна воспитывать сердце, усиливать дух и твёрдость веры. И то, что нас когда-то заставляло плакать, должно научить нас радоваться жизни, научить сострадать ближнему».

Митрополит напомнил, что Рождество Христово — это свидетельство любви Бога ко всем людям.

По его словам, «людям часто невдомек, что причина духовной усталости и гнетущей опустошенности — собственное маловерие и малодушие, что испытания не превышают наших сил и служат исключительно нашему спасению». Митрополит подчеркнул, что «пандемия выкашивает главное в неокрепших душах — любовь к ближнему, а значит, жестокими становятся сердца, немилосердными».

«Давайте любовью спасать друг друга, а не резать острым словом в ненужных спорах о пандемии, которая старается разделить мир на «своих» и «чужих», на «вакцинированных» и «невакцинированных», — призвал он в своем рождественском послании.