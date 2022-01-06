Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону работу общественного транспорта продлят до глубокой ночи. Рождественские богослужения пройдут в 56 храмах областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здесь готовятся к Рождеству

Обеспечивать безопасность верующих будут сотрудники полиции, казаки, народные дружины. Богослужения пройдут с соблюдением всех санитарных требований. Пожилым людям рекомендуют остаться дома.

Работа транспорта будет продлена до 3:00 мск 7 января.