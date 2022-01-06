Таллин, , 16:48 — REGNUM Посольством Белоруссии в Эстонии направило редакции ведущего СМИ этой страны Postimees критический комментарий к статье «Пять стран, в которые в этом году лучше не ездить». Об этом говорится на сайте дипломатического представительства.

СМИ Kremlin.ru

В посольстве отметили «ангажированность Postimees» при освещении событий в Белоруссии и «постоянное стремление издания очернить» как страну, так и ее руководство: «Печально, что в своем подавляющем большинстве приводимые факты о Республике Беларусь крайне искажены и не имеют ничего общего с реальной действительностью».

В качестве подтверждения своих слов посольство привело официальные данные западных агентств, касающиеся эспидемии коронавируса COVID-19.

Общее количество заболеваний (из расчета на 1 млн населения, сортировка — от худшего результата к лучшему): Литва (10 место в мире по данному показателю; 196 700 случаев); Эстония (14-е место, 183 200); Латвия (32-е место; 149 400); Белоруссия (92-е место; 74 200.). Общая смертность от заболеваний, связанных с COVID-19 (из расчета на 1 млн. населения): Литва (15-е место в мире; 2 791 случаев); Латвия (23-е место; 2 469 случаев); Эстония (61-е место; 1 460 случаев); Белоруссия (112-е место; 594 случая).

Ситуация с эпидемией коронавируса в Белоруссии довольно стабильна и выглядит, как минимум, не хуже, чем в большинстве других европейских стран, включая государства Прибалтики, отмечается в комментарии. Также подчеркивается, что действующие на белорусской границе санитарно-эпидемиологические ограничения носят адекватный характер и отвечают требованиям времени.

Кроме того, отмечается в сообщении, внутри Белоруссии сохраняется абсолютно спокойная и стабильная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация, на традиционно высоком уровне поддерживается законность и правопорядок: «Привнесенные извне и искусственно «раздутые» при иностранной поддержке общественные волнения, имевшие место после августовских событий 2020 года, показали свою несостоятельность и давно канули в прошлое».

Дипломаты Белоруссии отметили, что «никаких массовых волнений (протестов, беспорядков) в стране уже давно не фиксируется, что нельзя сказать о некоторых других европейских государствах».

«Фиксируется высокий уровень поддержки руководства государства со стороны населения. В частности, как показывают последние соцопросы в стране, более 72% белорусов доверяют действующему президенту Республики Беларусь», — отмечается в комментарии.

В комментарии особо подчеркивается, что «изложенные в публикации Rus. Postimees материалы полностью противоречат поступающим в посольство многочисленным позитивным отзывам от рядовых эстонцев, выехавших в 2021 году на отдых и лечение в Республику Беларусь».