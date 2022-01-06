МИД Казахстана: власти продолжат обеспечивать права всего народа
Астана, 6 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа республики, говорится в заявлении МИД.
В МИД добавили, что вооруженные силы Казахстана уполномочены пресекать любые противоправные действия. Вместе с тем власти продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
Читайте также: Президент Казахстана отдал срочные распоряжения правительству