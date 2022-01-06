Астана, 6 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа республики, говорится в заявлении МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что вооруженные силы Казахстана уполномочены пресекать любые противоправные действия. Вместе с тем власти продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

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