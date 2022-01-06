Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали в Красносельском районе города мужчину, пристававшего к ребёнку на детской площадке. Об этом 6 января сообщает портал 78.ru.

Детская площадка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

По данным источника в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 38-летний отец мальчика обратился 5 января в полицию. Мужчина заявил, что накануне вечером на детской площадке к его сыну в возрасте девяти лет приставал незнакомец.

Личность подозреваемого была установлена. Им является 41-летний мужчина, ранее не судимый. По словам матери подозреваемого, ранее он дважды приходил лечение в психиатрической больнице.