Курган, , 16:47 — REGNUM В Кургане проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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Трагедия произошла 4 января в одной из квартир дома на ул. Куйбышева. В ходе тушения огня мужчина 1962 года рождения был обнаружен в тяжёлом состоянии. Утром 6 января он скончался в больнице.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Для выяснения точной причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.