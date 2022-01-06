Нижний Новгород, 6 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области выявили за сутки 180 носителей коронавируса. Общее число подтвержденных в регионе заражений по состоянию на 6 января достигло 232 907 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За минувшие сутки выписаны 518 пациентов, всего выздоровели с начала пандемии 217 059 человек.

Скончался от последствий заражения коронавирусом за последние 24 часа 21 житель региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9949 человек.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 5899 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Нижегородской области по состоянию на 3 января было проведено 4 684 549 тестов для выявления заражения коронавирусом.

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