Таллин, 6 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Задержание во вторник, 4 января, бывшего министра внутренних дел Эстонии Айна Сеппика и двух его сыновей Сийма и Сулева связано с подозрениями в получении крупной взятки. Об этом сообщила служба информации гостелерадио страны ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.

Флаг Эстонии

Личность еще одного задержанного не указывается, но известно, что это 56-летний Индрек, которому предъявили подозрение в посредничестве во взяточничестве.

По материалам предварительного расследования, тогдашнему главе МВД Эстонии была обещана взятка в размере 100 000 евро, 25 000 евро было получено. Отмечается, что взятка была связана с признанием банкротства некоего крупного предприятия страны, название которого не сообщается.

Задержанные отец и сын Айн и Сулев Сеппик были позже отпущены на свободу, а еще один сын бывшего министра Сийм и Индрек оставлены под стражей.