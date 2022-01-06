Рим, , 16:38 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Порту» Сержиу Оливейру проведет вторую половину сезона в аренде в итальянской «Роме». В арендном соглашении будет прописана опция выкупа римским клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Жозе Моуриньо Дмитрий Голубович

Также сообщается, что в подписании Сержиу Оливейры заинтересован главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Сержиу Оливейру принял участие в 24-х матчах за «Порту» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота «Жил Висенте», «Синтренсе», «Санта Клары» и мадридского «Атлетико».

Оливейра выступает за «Порту» с 1 июля 2015 года после перехода из клуба «Пасуш де Феррейра» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.