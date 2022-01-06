Оренбург, 6 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Социально-политическая обстановка в граничащих с Казахстаном районах Оренбургской области спокойная. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Герб Оренбургской области

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Губернатор области Денис Паслер проводит в оперативном режиме селекторы с главами приграничных территорий. Органы власти работают в штатном режиме. Негативных происшествий, связанных с ситуацией в Казахстане, не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала января в Казахстане идут беспорядки. В результате правительство ушло в отставку. Кроме того, пост председателя Совета безопасности покинул Нурсултан Назарбаев.