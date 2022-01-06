Минск, 6 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Общее число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1400 и достигло 704 907. Об этом БЕЛТА сообщили 6 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 704 907 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5669.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 697 953 человека и что всего в стране было проведено 11 138 815 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,1 тыс. носителей SARS-CoV-2.