Манчестер, Великобритания, , 16:33 — REGNUM 21-летний вундеркинд из аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» Хулиан Альварес, выступающий на позиции центрального нападающего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом 6 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

В завершившемся сезоне аргентинской Суперлиги 2021 Хулиан Альварес принял участие в 21-м матче за «Ривер Плейт», в котором отметился восемнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. Альварес стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.

За взрослую сборную Аргентины Хулиан Альварес дебютировал 4 июня 2021 года. На данный момент на счету форварда пять матчей за национальную команду.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Хулиана Альвареса в 20 миллионов евро. Соглашение аргентинца с «Ривер Плейтом» рассчитано до 31 декабря 2022 года.