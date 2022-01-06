Ульяновск, , 16:23 — REGNUM Ульяновская область получит из Фонда содействия реформированию ЖКХ около 67 млн рублей на замену устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах. Средства будут направлены на возмещение части затрат при использовании механизма факторинга, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам директора Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области Дениса Бычкова, всего в 2022 году в регионе планируется заменить 148 лифтов в 44 многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда, жители которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора. На эти цели предусмотрено направить 443,26 млн рублей. Проведение данных работ улучшит условия проживания более 15 тысяч человек. Адресный перечень объектов будет составлен до 31 марта 2022 года.

По словам Бычкова, в многоквартирных домах Ульяновской области почти 3 тысячи лифтов нуждаются в замене и модернизации. Однако последние несколько лет такие работы практически не выполнялись. Это становится серьёзным препятствием для комфортного проживания в высотных домах и создает угрозу для безопасности граждан.

«С 2022 года мы планируем активизировать замену лифтов в рамках программы капитального ремонта. Впервые для проведения этих мероприятий получено софинансирование из областного бюджета и средств госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ», — отметил Бычков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа 2021 года по замене лифтов в многоквартирных домах полностью выполнена в Белгородской области. В 2022 году в регионе планируют заменить 264 лифта в 73 МКД. В бюджете на эти цели заложено более 588 млн рублей.

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