Минск, , 16:22 — REGNUM Власти Белоруссии оценивают ситуацию в Казахстане как внешнюю гибридную агрессию, которая ставит перед собой цель уничтожить законную власть в республике. Об этом 6 января заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время происходящее в этой стране можно назвать внешней гибридной агрессией, — цитирует его БелТА. — Ситуация развивается по уже привычному сценарию цветной революции, в результате чего неконституционными методами внешние и связанные с ними внутренние силы пытаются уничтожить законную власть».

Он добавил, что Минск считает необходимым «оказать помощь братскому народу Казахстана, не допустить эскалации ситуации, в том числе с направлением туда миротворческих сил».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

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