Киев, 6 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Арест на имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому политик проходит подозреваемым, наложил Печерский суд города Киева. Об этом 6 января сообщает корреспондент СТРАНА.ua. из зала суда.

(сс) European People's Party Петр Порошенко

«Печерский суд … удовлетворил ходатайство прокуратуры… и наложил арест на имущество и активы … Порошенко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты бывшего президента Украины намерены подать апелляцию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший глава Украины Петр Порошенко сообщил, что он намерен вернуться в Киев 17 января.