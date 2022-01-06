Киров, , 16:23 — REGNUM В Кировской области постепенно снижается прирост новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа выявили 183 носителя инфекции, накануне подтвердили 185 заражений. Обновленные данные на 6 января опубликовал общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 6 января, в Кировской области всего официально подтверждено 80 072 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 183 человека. Победили болезнь 69 437 человек, доля выздоровевших составила 86,72%. Из них за сутки вылечились 265 жителей.

Жертвами пандемии в Кировской области стали 764 ковидных больных, в том числе за последние сутки умерли три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области по состоянию на 30 декабря были вакцинированы от коронавируса около 706 тыс. жителей.

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