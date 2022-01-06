6 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Мирослава Романенко, , 17:40 — REGNUM Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Соответствующее заявление опубликовал 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили на украинских YouTube-каналах NEWSON и Klimenko Time, а также в телеграм-канале «Новое издание».

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«Правильно, не дадим сделать ещё одну страну 404 (так в соцсетях называют Украину. — М. Р.)», — написал один из комментирующих.

«Не только одобрил — десант из РФ и Белоруссии уже прилетел в Казахстан и приступил к наведению порядка», — добавил «ВИТАМИН 71».

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности Odkb-csto.org

«Есть надежда, что руководству и элиткам Казахстана хватит мудрости и здравомыслия не повторить сценарий Украины», — отметила Светлана К.

«Всё будет нормально. Казахские власти во многом можно обвинить, но не в тупости — видели Украину, Белоруссию, понимают, где находятся. Русофобию прекратят, порядок наведут и будут дружить с кем нужно… Одни мы (украинцы. — М. Р.) будем, как лошары, сидеть по уши в гiдностi (достоинстве. — М .Р.)», — добавил «Боб Дядя».

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«Молодцы, ОДКБ. Где единение, там всегда победа… Ждем сегодня обеспокоенные высказывания первых лиц ЕС и США, западных послов, тихановских, зеленских и т. д. Откукарекаются по методичке», — пишет mad max.

«Майдан в Казахстане подавлен… Теперь начнётся разбор полётов, всех зачинщиков и провокаторов к беспорядкам ждут суды и уголовные дела», — отметил Артем М.

«Вот это ОДКБ. И суток не прошло, а уже контингент в Казахстане. Сутки с момента просьбы до поддержки. НАТО, ау, подвинься в сторонку. В НАТО, похоже, нервно курят, понимая, что ни на что влиять и никому помогать не могут», — отреагировал Cat Semen.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Молодец, Токаев…» — пишет Miroslava S.

«Вот это настоящая поддержка!» — добавила Анжела.

«Один за всех и все за одного! Давно надо объединяться против полосатого гегемона», — отметил Виталий.

«Отличие ОДКБ от НАТО…» — написал Алексей.

«Всем миром едут помогать. Друг в беде не бросит», — комментирует Nina.

«Всё правильно, надо объединяться, пока печеньки не начали раздавать», — пишет Лина, напоминая, как нынешний заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд раздавала выпечку в ходе протестов 2013—2014 годов в Киеве.

«Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщила ОДКБ. Украина — это, к сожалению, единственный за десятилетие и, надо полагать, последний «успех» США и Британии по захвату власти и государств. В Сирии получили по зубам, в Гонконге, в России, в Белоруссии — майданы чётко подавлены. Теперь и в Казахстане англосаксы терпят поражение. Россия и Китай не раз показали, что на голову выше их допотопных социальных технологий, и на шаг впереди тех конченных и тупых местных «элит», что соглашаются служить им в этом и продают им свои страны», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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