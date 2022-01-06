Тюмень, 6 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Тюменской области подростки из детского дома обменяли айфон на угнанный автомобиль. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Так, 5 января в селе Борки столкнулись «Опель» и ВАЗ-2107. В салоне последнего находились четыре подростка. За рулём был 14-летний гражданин.

Школьники пояснили стражам порядка, что обменяли эти «Жигули» за айфон. Автоинспекторы в свою очередь выяснили, что автомобиль ранее был угнан в Тюмени. Обстоятельства преступления выясняются. Информация о произошедшем передана в подразделение по делам несовершеннолетних.