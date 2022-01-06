Нур-Султан, , 16:15 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января провёл совещание с членами правительства, на котором сделал ряд срочных распоряжение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Он поручил создать межведомственную группу из представителей Генпрокуратуры, МВД, Комитета нацбезопасности и других компетентных ведомств. Группа должна установить причины возникновения беспорядков и выявить всех виновных.

Руководству вооруженных сил Токаев поручил повысить боевую готовность подразделений и поддерживать моральный и боевой дух личного состава. Главам городов президент дал указание оказать помощь членам семей погибших в ходе беспорядков силовиков.

Кроме того, Токаев поручил МВД организовать горячую линию, на которой жители республики смогут получать информацию о пострадавших и пропавших без вести. МИД Казахстана должен поддерживать связи с зарубежными партнёрами.

Напомним, ранее Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В минздраве Казахстана сообщили о пострадавших в ходе беспорядков