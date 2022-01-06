Москва, 6 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Более 50 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 6 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 16 рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще пять отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано 13 рейсов, еще девять отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопад, обрушившийся 5 января на Москву, принес 15% месячной нормы осадков, снежный покров вырос до 29 см.