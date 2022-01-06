Саранск, , 16:24 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 6 января выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 57 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных в регионе заражений достигло 40 746 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписали 150 человек, всего с начала пандемии выздоровели 35 604 жителя Мордовии. 1047 человек скончались от коронавируса как от основной причины, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4095 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в инфекционных стационарах Мордовии медики оказывали помощь на утро 4 января 585 пациентам и наблюдали в амбулаторном режиме за состоянием 3320 жителей республики.

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