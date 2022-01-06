Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Мировая электронная промышленность не может предложить путей для быстрого решения проблемы дефицита чипов для автопрома и потребительской электроники. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на тезисы выступлений представителей отрасли на специализированном форуме J.P. Morgan Tech/Auto Forum.

Микросхема Karl-Ludwig Poggemann

Финансовый директор американской компании Nvidia Колетт Кресс заявила, что некоторое улучшение ситуации произойдёт только во второй половине 2022 года. Она добавила, что Nvidia прикладывает все усилия, чтобы обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса на видеокарты и другие продукты компании.

Генеральный директор занимающейся контрактным производством компании GlobalFoundries Том Колфилд заявил, что не ждёт никакого улучшения ситуации в 2022 году. Он подчеркнул, что проблема дефицита останется актуальной в ближайшие два года.

Главный исполнительный директор ON Semiconductor Corp. Хассан Эль-Хури также согласился с тем, что до конца 2022 года спрос будет опережать предложение. Финансовый директор поставщика автомобильных микросхем Analog Devices Прашанта Махендра-Раджи был настроен более оптимистично. Он отметил, что в компании рассчитывают серьёзно увеличить объём поставок в последнем квартале 2022 года.

Проблема нехватки чипов для автомобилестроительной промышленности возникла в конце 2020 года. Позже дефицит распространился на другие отрасли, включая сферу бытовой электроники. Автомобилестроительные компании из-за дефицита чипов не смогли в 2021 году произвести более 9 млн авто. Представители американского гиганта Apple заявили, что недополучили более $6 млрд дохода в последнем квартале 2021 года из-за нехватки компонентов.

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