Анкара, , 16:00 — REGNUM Рядом с Казахстаном всегда находится Турция. Об этом 6 января сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, отметив, что с горечью наблюдает за событиями в этой стране.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Мы (власти Турции) внимательно и с горечью наблюдаем за событиями в дружественном и братском Казахстане, — цитирует Шентопа Anadolu Ajansı. — Верим, что Казахстан и братский казахстанский народ со здравым смыслом преодолеют эти тяжелые дни и в ближайшее время вернутся к миру и стабильности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД Турции сообщили, что ситуацию в Казахстане, где протесты привели к отставке правительства страны, отслеживает внимательно Анкара.

Читайте также: Власти Казахстана преодолеют кризисную ситуацию — МИД Турции