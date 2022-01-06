Москва, 6 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» расторгнет контракт со своим нападающим из Кабо-Верде Зе Луишем. Об этом 6 января сообщает «Чемпионат».

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Уточняется, что руководство «железнодорожников» и 30-летний футболист договорились о досрочном расторжении контракта игрока по соглашению сторон.

Также отмечается, что необходимые документы подпишут в течение ближайшего времени, при этом «Локомотив» выплатит нападающему всю зарплату до июня 2022 года и остальную ее часть игрок принял решение не требовать. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Зе Луиш сыграл в трех матчах Российской Премьер-лиги за «Локомотив» и не отметился в них результативными действиями.