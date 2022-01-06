Астана, 6 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В больницы Казахстана в ходе беспорядков поступило более 1 тыс. пострадавших, из которых госпитализировали порядка 400 человек. Об этом 6 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным ведомства, из общего числа пострадавших около 350 — правоохранители. Также получили травмы десять медицинских работников, которые оказывали помощь на местах.

Две больницы в Алма-Ате окружены участниками беспорядка, которые туда никого не пускают. Там начались столкновения с полицией.

Ранее в эфире государственного телевидения Казахстана сообщили, что в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В республику прибыли миротворцы из России. Также есть сведения, что военнослужащих направили Армения и Белоруссия.