Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Общая сумма ущерба от произошедших в Казахстане массовых беспорядков, согласно предварительным данным, составила порядка 40 миллиардов тенге (около €92 млн). Об этом 6 января сообщила Национальная палата предпринимателей страны.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

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«Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам 40 миллиардов тенге (в Алма-Ате 39,5 миллиарда тенге). При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что характер этого ущерба в основном заключается «в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов».

Также отмечается, что в общей сложности в Казахстане от беспорядков пострадали порядка 300 субъектов торговли и транспорта, кроме того, в Алма-Ате были разграблены шесть оружейных магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что почти во всех регионах Казахстана восстановлена работа проводного интернета.