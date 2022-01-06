6 января 2022 | Время чтения 2 мин

Иван Коновалов, Василий Иванов, , 20:07 — REGNUM На московском дизайн-заводе «Флакон» 5 января состоялся традиционный рождественский концерт российской инди-поп группы Pompeya. Корреспонденту ИА REGNUM побывал на мероприятии, где городу удалось вернуть праздничное настроение.

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Московских законодателей инди-волны начала 10-х в своих стенах принял клуб «Урбан». Концерт состоялся в формате COVID-free. Условия для посетителей были строгие, но не удивительные — достаточно было иметь при себе сертификат о вакцинации или о прохождении ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за сутки до концерта.

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Для Pompeya это первый опыт, когда их концертную площадку ограничивают коронавирусными мерами, из-за чего создавалось ощущение, что пришедшая публика только ознакамливалась с творчеством группы. Однако через несколько песен в зале уже были видны люди, не стеснявшиеся проявить свои танцевальные навыки. С каждой новой песней ощущение праздника в зале нарастало. И вот кульминационный момент — первое исполнение главного хита «90», — зал приходит в восторг и подходит поближе к сцене.

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

За восторгом последовали и первые проблемы — звук теряется и заставляет группу огласить небольшую паузу. Минуту молчания прекратил саксофонист Егор Шаманин импровизационной игрой на инструменте, к нему подключается бас-гитарист Денис Агафонов, а затем и весь зал. Получилась небольшая интерлюдия в стилистике бразильской босса-новы.

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Рождественский концерт в «Урбане» запомнится фанатам группы как творческая феерия коллектива. Импровизационные моменты, продуманные в момент исполнения песен, проскакивали почти в каждой композиции, чем вводили старых фанатов в смешанное состояние ступора и восторга. Песня Hot Summer + July начиналась с нового интро, Slow обрела новую тональность и изменённую бас-линию, балладная Nothing Is Coming Back в этот раз стала более подвижной. В конце концов, к возникшей импровизационной паузе присоединились вокалист Даниил Брод и барабанщик Дмитрий Винников, создав таким образом новую песню. Фанатам остаётся только гадать, была ли это домашняя заготовка или слушателей ждёт новый сингл.

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт группы POMPEYA в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Пластинки и мерч группы POMPEYA Василий Иванов © ИА REGNUM

Концерт продлился почти два часа, и можно с уверенностью сказать, что группа, несмотря на все преграды, отыграла одно из своих лучших выступлений и успешно ворвалась в новый 2022 год. Дальше Pompeya обещает выпустить юбилейное издание своего дебютного альбома Tropical 2011 года, а также представит первый пресс последнего альбома Bingo, вышедшего в августе 2020 года. В апреле и до конца мая 2022 года Pompeya составит компанию белорусской пост-панк группе «Молчат дома» в их большом североамериканском турне.

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