Бишкек, 6 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Правительство Киргизии отреагировало на митинг местных правозащитников, выступающих против участия киргизских военнослужащих в миротворческой миссии в Казахстане в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

President.kg Вооруженные силы Киргизии

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Пресс-служба кабинета министров распространила официальное заявление, в котором сообщила, что в Киргизии «с болью в сердце воспринимают поступающие из братского Казахстана сообщения о беспорядках, приведших к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу».

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Киргизские власти отмечают, что до последнего момента были уверенны в способности народа и руководства Казахстана самостоятельно и без какого-либо вмешательства извне решить все стоящие перед ними вопросы.

«Однако вчера поздно ночью в Бишкек поступило официальное обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об оказании Киргизией мер поддержки по обеспечению безопасности в рамках союзнических обязательств ОДКБ. В соответствии с Уставом ОДКБ, Уставом ООН и действующими двусторонними договорами о стратегическом партнерстве между нашими государствами принято решение об инициировании перед парламентом вопроса о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил с мандатом участия в миротворческой операции ОДКБ», — говорится в сообщении.

При этом правительство Киргизии обещает, что киргизские военные будут заниматься только охраной стратегических объектов и не взаимодействовать с гражданским населением или не заниматься обеспечением общественного порядка.

«Кабинет министров обращается к народу Киргизии, ко всем общественно-политическим силам страны с призывом отнестись к данному решению с полным пониманием и ответственностью. Как близкий сосед и стратегический союзник Казахстана, Киргизия не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от ее законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ». — подчеркивается в заявлении правительства.